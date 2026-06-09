Un uomo di 90 anni è stato accusato di tentato omicidio dopo un'aggressione avvenuta durante una lite. Secondo le ricostruzioni, il novantenne ha colpito la vittima all’addome con un oggetto contundente. Non sono stati resi noti dettagli sui precedenti giudiziari dell’uomo. La dinamica dell’attacco è ancora sotto verifica, mentre la persona ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Quali precedenti giudiziari nasconde il novantenne accusato di tentato omicidio?. Come è riuscito l'uomo a colpire la vittima all'addome?. Chi ha impedito che lo scontro finisse in una tragedia?. Perché la disputa per un presunto furto è degenerata così?.? In Breve L'aggressione è scaturita da una disputa per un presunto furto avvenuta domenica mattina.. Il novantenne ha colpito il quarantottenne all'addome con un'arma da taglio.. L'uomo ferito è in osservazione presso l'ospedale civile di Lentini.. L'aggressore ha precedenti per omicidio, estorsione e associazione mafiosa.. Un violento scontro tra un novantenne e un uomo di 48 anni scuote il centro storico di Francofonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francofonte, 90enne accusato di tentato omicidio dopo una lite

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