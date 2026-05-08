I carabinieri lo fermano perché è ubriaco e scoprono che è un latitante accusato di tentato omicidio

Durante un normale controllo, i carabinieri hanno fermato un uomo trovato in stato di ebbrezza. Dalla verifica dei documenti è emerso che si trattava di un latitante ricercato per tentato omicidio. La persona è stata arrestata e trasferita in caserma. L’intera operazione si è svolta senza altri incidenti, e l’uomo è ora in attesa di ulteriori accertamenti.

Un normale servizio di controllo e poi la scoperta che quell’uomo, fermato perché ubriaco, era un latitante con l’accusa di tentato omicidio.L'accusa È successo a Lentate sul Seveso dove, nella serata del 28 aprile, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un provvedimento di fermo nei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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