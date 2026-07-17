Latina un mese di lavori stradali | senso unico alternato e divieto di sosta in via Verri e via della Tecnica

A Latina, da oggi sono in vigore sensi unici alternati e divieti di sosta con rimozione forzata in via Verri e via della Tecnica. La modifica alla viabilità è stata decisa per permettere i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori dureranno circa 31 giorni lavorativi, durante i quali le strade saranno interessate da queste restrizioni. Nessuna altra informazione sulla durata complessiva o sulle modalità di svolgimento dei lavori è stata comunicata.

Latina, 17 luglio – Senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata in via Verri e via della Tecnica. La viabilità cambia per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, destinati a proseguire per 31 giorni lavorativi. Le limitazioni sono entrate in vigore alle ore 7:00 del 15 luglio 2026 e interesseranno la parte delle due strade ricadente nel territorio del Comune di Latina. Le disposizioni resteranno valide per tutta la durata degli interventi e, comunque, fino alla conclusione del cantiere. Lavori in via Verri e via della Tecnica: come cambia la viabilità. L’ordinanza dirigenziale numero 227 del 13 luglio 2026 dispone la circolazione a senso unico alternato lungo via Verri e via della Tecnica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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