Lavori di asfaltatura sono in programma in via Verri e via della Tecnica a Latina Scalo. Il sindaco ha annunciato che i lavori partiranno grazie a una collaborazione tra il Comune e il Consorzio Industriale. La riqualificazione delle strade mira a migliorare le condizioni del manto stradale. Non sono stati comunicati tempi precisi di inizio o conclusione delle operazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio arriva dal sindaco di Latina Matilde Celentano, che ha collegato l’avvio dei lavori alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Consorzio Industriale. A Latina Scalo si prepara un intervento destinato a incidere sulla viabilità di una delle aree più attraversate del territorio. Via Verri e via della Tecnica saranno interessate dal rifacimento del manto stradale, nell’ambito di un investimento più ampio che il Consorzio Industriale del Lazio sta concentrando tra Latina e Sermoneta per un valore complessivo superiore a 2,6 milioni di euro. Un intervento inserito in un piano più ampio. Secondo... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Latina Scalo, lavori sulle strade: nuovo asfalto in arrivo per via Verri e via della Tecnica

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01-04-2026 - Aperta al traffico veicolare la nuova strada tra via delle Industrie e via Platone

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