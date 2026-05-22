Novara via ai lavori nella piazzetta della Bicocca | scatta il senso unico alternato

A Novara, i lavori nella piazzetta della Bicocca sono iniziati lunedì 25 maggio. L’intervento prevede attività di scarificatura e asfaltatura nella zona situata lungo corso XXIII Marzo. Per permettere l’esecuzione delle operazioni, è stato istituito un senso unico alternato nel tratto interessato. La strada resterà chiusa al traffico in alcuni momenti, con le autorità che hanno predisposto segnali di indicazione per guidare gli automobilisti durante le fasi di cantiere.

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