Novara via ai lavori nella piazzetta della Bicocca | scatta il senso unico alternato

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, i lavori nella piazzetta della Bicocca sono iniziati lunedì 25 maggio. L’intervento prevede attività di scarificatura e asfaltatura nella zona situata lungo corso XXIII Marzo. Per permettere l’esecuzione delle operazioni, è stato istituito un senso unico alternato nel tratto interessato. La strada resterà chiusa al traffico in alcuni momenti, con le autorità che hanno predisposto segnali di indicazione per guidare gli automobilisti durante le fasi di cantiere.

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Nuovo cantiere al via a Novara. Partono infatti lunedì 25 maggio i lavori di scarificatura e asfaltatura della zona della piazzetta della Bicocca, lungo corso XXIII Marzo. Il cantiere, salvo imprevisti, durerà una settimana.I lavori e le modifiche alla viabilitàPer consentire l'esecuzione degli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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