L’Aston Villa ufficializza Manzambi | il gioiellino svizzero è un nuovo giocatore dei Villans! Tutti i dettagli del trasferimento

L'Aston Villa ha annunciato l'acquisto di Johan Manzambi dal Friburgo. L'operazione è stata confermata tramite un comunicato ufficiale del club. Il giocatore svizzero si è trasferito e si unisce alla rosa dei Villans. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'affare né la durata del contratto. La società ha sottolineato l'entusiasmo per l'ingaggio del nuovo talento.

L’Aston Villa ha ufficializzato l’arrivo di Johan Manzambi dal Friburgo: tutti i dettagli del colpo dei Villans attraverso il comunicato. L’ Aston Villa ha annunciato ufficialmente il tesseramento a titolo definitivo di Johan Manzambi, puntellando il proprio reparto di metà campo con uno dei profili più interessanti e promettenti del calcio europeo. Il club di Birmingham ha definito ogni dettaglio del trasferimento permanente con il Friburgo, assicurandosi le prestazioni del calciatore per le prossime stagioni. Questa operazione di mercato rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni della dirigenza dei Villans, decisa a consolidare la propria posizione di vertice in Premier League e nelle competizioni internazionali attraverso l’innesto di giovani di primissimo livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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