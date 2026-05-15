Aston Villa – Liverpool 4-2 | resoconto risultato e gol mentre i Villans confermano il posto in Champions League

Nella partita tra Aston Villa e Liverpool, terminata con il risultato di 4-2, i Villans hanno ottenuto una vittoria che conferma il loro accesso alla prossima Champions League. Durante l'incontro sono stati segnati diversi gol, con i padroni di casa che sono riusciti a prevalere sugli avversari. La sfida si è svolta il 15 maggio 2026 e ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un match intenso, culminato con il successo dei Villans.

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