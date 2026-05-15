Aston Villa – Liverpool 4-2 | resoconto risultato e gol mentre i Villans confermano il posto in Champions League

Da justcalcio.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Aston Villa e Liverpool, terminata con il risultato di 4-2, i Villans hanno ottenuto una vittoria che conferma il loro accesso alla prossima Champions League. Durante l'incontro sono stati segnati diversi gol, con i padroni di casa che sono riusciti a prevalere sugli avversari. La sfida si è svolta il 15 maggio 2026 e ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un match intenso, culminato con il successo dei Villans.

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2026-05-15 23:13:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Aston Villa si è finalmente assicurata la qualificazione alla Champions League con un’emozionante vittoria per 4-2 sul Liverpool a Villa Park, punendo una squadra dei Reds sconnessa in un caotico incontro di Premier League. I padroni di casa partono alla grande e sfiorano il gol nel giro di due minuti quando Morgan Rogers deruba Ryan Gravenberch prima di servire Ollie Watkins, il cui tiro basso viene comodamente parato da Giorgi Mamardashvili. Watkins continua a minacciare e avrebbe dovuto fare di meglio poco dopo, tagliando dentro Virgil van Dijk per poi esplodere da una posizione promettente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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