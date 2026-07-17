L’Aston Villa completa la firma di Johan Manzambi dopo il dirottamento del Newcastle

Notizia in breve

L’Aston Villa ha concluso l’acquisto di Johan Manzambi dal Friburgo per circa 50 milioni di sterline. La trattativa ha avuto un ruolo centrale nel mercato, con il club che ha battuto una concorrenza di rilievo, tra cui il Newcastle. La firma è stata ufficializzata recentemente, segnando un investimento significativo nel reparto centrale.