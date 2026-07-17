L’Aston Villa completa la firma di Johan Manzambi dopo il dirottamento del Newcastle
L’Aston Villa ha concluso l’acquisto di Johan Manzambi dal Friburgo per circa 50 milioni di sterline. La trattativa ha avuto un ruolo centrale nel mercato, con il club che ha battuto una concorrenza di rilievo, tra cui il Newcastle. La firma è stata ufficializzata recentemente, segnando un investimento significativo nel reparto centrale.
2026-07-17 19:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Aston Villa ha completato l’acquisto da record del club del centrocampista Johan Manzambi dal Friburgo con un accordo del valore di poco più di 50 milioni di sterline. La cifra supera i 50 milioni di sterline pagati da Villa all’Everton per Amadou Onana nel 2024 e rappresenta un’altra significativa dichiarazione di intenti da parte di Unai Emery in vista della nuova stagione. Il Villa si sta anche avvicinando all’acquisto del centrocampista dei Wolves Joao Gomes per 38 milioni di sterline dopo che il brasiliano ha lasciato il ritiro del suo club in Portogallo giovedì per sottoporsi a visite mediche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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