Johan Manzambi si trasferirà dall’FC Friburgo all’Aston Villa. La conferma ufficiale è arrivata tramite Fabrizio Romano, che ha annunciato l’accordo con il suo classico “Here We Go”, e Florian Plettenberg. Il giocatore si unirà alla squadra inglese, ma i dettagli dell’operazione non sono stati divulgati. La firma del contratto e le tempistiche del trasferimento non sono state comunicate pubblicamente.

Johan Manzambi sarà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. A confermare la notizia sono stati Fabrizio Romano, con il suo celebre “Here We Go”, e Florian Plettenberg. Secondo quest’ultimo, il club di Birmingham, fresco vincitore dell’Europa League, ha raggiunto un accordo con il Friburgo per l’acquisto del talento svizzero, in un’operazione da circa 70 milioni di euro. Negli ultimi giorni la squadra di Unai Emery è, dunque, riuscita a battere la forte concorrenza del Newcastle, che si era fatto avanti prepotentemente per il classe 2005, presentando un’offerta da circa 50 milioni, e trovando l’intesa con il Friburgo, senza però mai riuscire trovare l’accordo con il giocatore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - L’Aston Villa piazza il colpo: in arrivo Johan Manzambi dal Friburgo

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