L’assicurazione per i monopattini Corsa a ostacoli all’ultimo minuto Tra dubbi e prezzi che non ci sono

Da oggi chi utilizza un monopattino elettrico senza assicurazione rischia una multa tra 100 e 400 euro. La normativa, entrata in vigore, prevede l’obbligo di una polizza di responsabilità civile per chi circola con questi mezzi. La ricerca di un’assicurazione si è rivelata complicata, con molte incertezze sui costi e le coperture disponibili. La corsa all’ultimo minuto ha coinvolto molti utenti, mentre le autorità vigilano sul rispetto della nuova regola.

E’ partita la corsa dell’ultimo minuto in città per mettersi in regola con il nuovo obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Da oggi chi circola senza una polizza di responsabilità civile rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. Ma la multa è soltanto una parte del problema: in caso di incidente con danni a persone o cose, chi è privo della copertura assicurativa può essere chiamato a risarcire direttamente i danni con il proprio patrimonio. La novità ha spinto molti proprietari di monopattini a cercare una polizza negli ultimi giorni, scontrandosi però con un mercato ancora in fase di assestamento. Sui siti delle principali compagnie assicurative, infatti, fino a ieri non era ancora possibile, nella maggior parte dei casi, ottenere un preventivo online o sottoscrivere direttamente una copertura dedicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decolla

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