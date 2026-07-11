Fabrizio Barca | È falso che i giovani non vogliano occuparsi di politica ci sono ostacoli che li bloccano

Fabrizio Barca ha affermato che i giovani non sono disinteressati alla politica, ma incontrano ostacoli che ne limitano l’impegno. Ha scritto un saggio insieme alla ricercatrice Caterina Manicardi, analizzando dati sulla partecipazione giovanile nella sfera pubblica.

L'ex ministro e co-coordinatore del Forum Diseguaglianze Diversità Fabrizio Barca ha scritto insieme alla ricercatrice Caterina Manicardi un saggio per indagare, dati alla mano, il tema della partecipazione dei giovani nella sfera pubblica. Abbiamo chiesto agli autori di discutere con noi i risultati della loro ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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