Scatta l' obbligo di assicurazione per i monopattini costo tra 35 e 55 euro

Notizia in breve

Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini elettrici. La copertura avrà un costo tra 35 e 55 euro e riguarda circa un milione di proprietari privati. La misura è prevista dal nuovo Codice della strada approvato alla fine del 2024. Assoutenti segnala i costi e alcune criticità legate all’entrata in vigore della norma.