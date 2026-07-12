Scatta l' obbligo di assicurazione per i monopattini costo tra 35 e 55 euro
Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini elettrici. La copertura avrà un costo tra 35 e 55 euro e riguarda circa un milione di proprietari privati. La misura è prevista dal nuovo Codice della strada approvato alla fine del 2024. Assoutenti segnala i costi e alcune criticità legate all’entrata in vigore della norma.
Scatta il 16 luglio l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio
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