L’assalto alla Corte dell’Aia parte dalla Colombia

Sta agli atti della Corte internazionale di giustizia dal 5 aprile 2024. È la dichiarazione con cui la Colombia è intervenuta, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, nella causa che il Sudafrica ha aperto contro Israele per genocidio a Gaza. Nel testo Bogotá scrive di volere “la sicurezza e, di fatto, l’esistenza stessa del popolo palestinese”. Il 16 luglio l’ufficio del presidente eletto Abelardo de la Espriella ha annunciato che quel documento verrà ritirato. Lo dice così: la Colombia “riprenderà una posizione seria e responsabile sulla scena internazionale, anche all’interno del sistema delle Nazioni Unite”. L’insediamento è fissato al 7 agosto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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E no, non era legittima difesa. Ma scommetto che questa condanna non verrà commentata dalla meloni. x.com