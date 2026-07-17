L’assalto alla Corte dell’Aia parte dalla Colombia
La Colombia ha presentato la propria dichiarazione alla Corte internazionale di giustizia il 5 aprile 2024, intervenendo nella causa avviata dal Sudafrica contro Israele per accuse di genocidio a Gaza. La decisione avviene ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto della Corte.
Sta agli atti della Corte internazionale di giustizia dal 5 aprile 2024. È la dichiarazione con cui la Colombia è intervenuta, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, nella causa che il Sudafrica ha aperto contro Israele per genocidio a Gaza. Nel testo Bogotá scrive di volere “la sicurezza e, di fatto, l’esistenza stessa del popolo palestinese”. Il 16 luglio l’ufficio del presidente eletto Abelardo de la Espriella ha annunciato che quel documento verrà ritirato. Lo dice così: la Colombia “riprenderà una posizione seria e responsabile sulla scena internazionale, anche all’interno del sistema delle Nazioni Unite”. L’insediamento è fissato al 7 agosto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Argomenti più discussi: Mario Roggero è ancora libero: Si costituirà dopo l'ordine di carcerazione dice il fratello; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; A Roggero la riforma della Lega sulla legittima difesa non è servita a nulla; Per grazia pretesa. L'incredibile assalto al Colle delle destre per Roggero.
La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. La Suprema C facebook
E no, non era legittima difesa. Ma scommetto che questa condanna non verrà commentata dalla meloni. x.com