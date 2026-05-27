Il caso Rapuano riguarda un episodio controverso durante una partita di calcio, con un rigore contestato alla Juventus. La vicenda ha portato a un dibattito pubblico e alle critiche sulla gestione arbitrale. Contestualmente, l’Associazione Italiana Arbitri è finita sotto esame per alcune decisioni prese durante la stagione. La Juventus ha espresso dubbi sulla regolarità di alcune decisioni arbitrali, alimentando le discussioni nel mondo del calcio.

Caso Rapuano: tra il rigore contestato contro la Juve e una salvezza controversa. Il mondo arbitrale italiano è di nuovo sotto i riflettori. Mentre la Procura Federale guidata da Giuseppe Chiné scava nelle pieghe degli esposti presentati dai vertici sezionali, emerge prepotentemente la figura di Rapuano, arbitro finito al centro di un vortice di polemiche che unisce il campo alle aule giudiziarie. Il precedente: quella notte contro la Juventus. Per i tifosi bianconeri, il nome di Rapuano è legato a una delle serate più controverse dell’ultimo campionato. Al centro delle critiche finì un rigore assegnato contro la Juventus dopo una gomitata in area, episodio che sollevò un polverone mediatico e tattico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Caso Rapuano, dalla “dismissione scampata” alla bufera AIA: i dubbi della Juventus

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