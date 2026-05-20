Dal pasticcio italiano al ricorso contro la Corte dell’Aia | le nuove mosse del generale libico Almasri
Il generale libico Almasri ha presentato un ricorso contro la decisione della Corte penale internazionale dell’Aia, dopo essere stato coinvolto in un procedimento legale in Italia. In risposta alle accuse formulate nei suoi confronti, ha deciso di adottare una strategia legale contraria, passando dalle accuse alle controaccuse. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e dispute legali tra le autorità internazionali e il generale, che ora si confrontano attraverso documenti e procedure giudiziarie.
Il generale libico Almasri, dopo il caso italiano e le accuse mosse nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale, è passato al contrattacco. I suoi legali hanno infatti presentato ricorso contro l’ammissibilità del procedimento aperto per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Gli avvocati hanno citato gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il caso, insomma, dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell’Aja. Il ricorso è stato trasmesso alla Camera preliminare I che, con un’ordinanza del 13 maggio, ha fissato al 3 luglio il termine entro cui la Libia e la Procura della Corte dovranno presentare le loro osservazioni. 🔗 Leggi su Notizie.com
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