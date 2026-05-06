L'ex addetto arbitri del Milan ha dichiarato di essere stato cercato dall'Inter in passato, aggiungendo che in seguito alle indagini di Calciopoli ha ricevuto la protezione delle forze dell'ordine. Ha inoltre commentato l'inchiesta attuale, definendola meno seria rispetto a quella del 2006, e ha criticato le intercettazioni, ritenendole decontestualizzate e di difficile interpretazione. Nel processo Calciopoli, è stato condannato a due anni e sei mesi di inibizione dalla giustizia sportiva.

Gli fischiano le orecchie, come se vivesse circondato da arbitri. Il calcio da qualche giorno è tornato a pensare a Leonardo Meani e lui deve sentirsi giovane e confuso, perché la vita lo ha riportato al 2006, quando aveva 46 anni e una carriera davanti. Meani invece nel 2006 venne condannato a due anni e sei mesi di inibizione nel processo Calciopoli e per gli italiani diventò un simbolo: il ristoratore di Lodi che parlava con gli arbitri per il Milan, per qualcuno la pedina sacrificata dal club per contenere la penalizzazione e salvare la qualificazione alla Champions, che Ancelotti avrebbe vinto contro il Liverpool. Meani ha passato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meani: "Mi voleva l'Inter, poi con Calciopoli finii sotto scorta. L'inchiesta di oggi? Molto meno grave"

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