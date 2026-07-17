Lascia a sorpresa il Napoli confermato l’addio improvviso | scelto il sostituto

Raffaele Canonico ha lasciato il Napoli dopo 22 anni nello staff sanitario del club. La società ha annunciato l’addio improvviso, senza specificare i motivi, e ha confermato che il suo ruolo sarà ricoperto da un nuovo collaboratore. Contestualmente, è stato comunicato il cambio di allenatore con l’ingresso di un nuovo tecnico. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla società.

Raffaele Canonico abbandona il Napoli dopo 22 anni nello staff sanitario azzurro. De Laurentiis ha deciso di chiudere un’era con l’arrivo di Allegri in panchina. Canonico-Napoli: la separazione dopo due decenni. Il medico responsabile del club se ne va. Canonico era entrato nella società partenopea un mese dopo l’acquisizione da parte di Aurelio De Laurentiis e aveva guidato lo staff medico attraverso cicli vincenti: gli scudetti, le Coppe Italia e le Supercoppe. La stagione appena conclusa, segnata da numerosi infortuni, ha accelerato la decisione della società di interrompere il rapporto. La scelta non riguarda direttamente Allegri. Piuttosto, rappresenta una valutazione complessiva sulla gestione sanitaria del gruppo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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