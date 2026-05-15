Napoli Juan Jesus out | scelto il sostituto

Il Napoli ha annunciato l'assenza di Juan Jesus per le prossime partite. La squadra ha già individuato il giocatore che prenderà il suo posto in difesa. Nei giorni scorsi, sono stati fatti incontri tra i dirigenti per discutere eventuali acquisti e cessioni in vista della chiusura della sessione di mercato. La squadra si prepara a concludere la stagione con le modifiche alla rosa già definite. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle motivazioni dell'assenza di Juan Jesus.

In vista della fine della stagione, il Napoli sta facendo le sue valutazioni in merito a cessioni ed acquisti. A dire addio al club azzurro sarà certamente Juan Jesus. Il team è, pertanto, alla ricerca di un nuovo difensore da affiancare a Beukema, Buongiorno e Rrhamani. Tra i nomi presenti al tavolo di Giovanni Manna c’è quello di Mario Gila. Secondo il giornale “Il Corriere dello Sport”, il calciatore della Lazio è in cima alla lista dei possibili sostituti del brasiliano. Lo spagnolo ha convinto tutta la dirigenza azzurra. Il suo profilo, infatti, rispecchia pienamente ciò di cui il Napoli è alla ricerca. Ha 20 anni, una buona qualità fisica e consapevolezza del gioco. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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