Il Napoli si prepara a una svolta nel settore offensivo, dopo l’annuncio improvviso dell’addio di Politano previsto per l’estate. La società ha già individuato un possibile sostituto, mentre si lavora anche per un’operazione di mercato con un attaccante argentino del Boca Juniors, il cui contratto scade a dicembre. La trattativa per Zeballos potrebbe portare a un investimento di circa 7-8 milioni di euro.

Zeballos nel mirino del Napoli per l’estate: l’attaccante argentino del Boca Juniors scade il 31 dicembre e potrebbe arrivare per 7-8 milioni, ma prima gli azzurri devono risolvere la questione Politano. Zeballos: il colpo a prezzo ridotto dalla Serie A. Il direttore sportivo Manna ha individuato in Zeballos una soluzione concreta per rinforzare l’attacco. L’argentino del Boca Juniors possiede caratteristiche tattiche che interessano alla dirigenza partenopea: estro, capacità di giocare in profondità, velocità negli spazi. A differenza di altri profili sul mercato, la situazione contrattuale lo rende accessibile economicamente. Il contratto scade il 31 dicembre e il Boca non può permettersi di rischiare una partenza a zero.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, colpo di scena Politano: addio improvviso in estate. Già scelto il suo sostituto

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