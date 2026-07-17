L’AS Roma si rivolge a Godts mentre l’accordo di Summerville si rivela difficile
L’AS Roma sta cercando di acquistare il centrocampista Godts, mentre l’accordo per Summerville sembra complicato. La notizia circola da diverse fonti e riguarda le trattative di calciomercato del club giallorosso. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui termini dell’operazione o sui tempi di definizione. La situazione rimane in evoluzione, con le parti coinvolte che continuano a lavorare per trovare un’intesa.
2026-07-17 11:07:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Mika Godts sta scalando la lista degli obiettivi offensivi della Roma. Il belga è emerso come alternativa a Crysencio Summerville per il ruolo di trequartista, con l’olandese ancora prima scelta dei giallorossi. La Roma è pronta a offrire 40 milioni, bonus compresi, per Summerville. Secondo il Corriere dello Sport, però, lo scoglio sono le richieste salariali del giocatore, che vanno dai 6 ai 7 milioni di euro a stagione. Godts, l’alternativa più giovane ed economica a Summerville Di conseguenza, direttore sportivo Tony D’Amico sta esaminando altre opzioni – e Mika Godts Di Ajax è uno dei nomi emersi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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