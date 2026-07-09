Godts la Roma ci riprova | ma sull’esterno dell’Ajax si è scatenata un’asta internazionale
La Roma sta cercando nuovamente Mika Godts, esterno d’attacco belga dell’Ajax. Dopo settimane di silenzio, il club ha ripreso i contatti con il giocatore, mentre sul suo cartellino si è scatenata un’asta internazionale. Secondo fonti, diverse squadre europee sono interessate al giovane talento. La trattativa sembra aver ripreso quota, con offerte e contatti in corso tra le parti coinvolte. La decisione finale non è ancora stata comunicata.
Un nome che torna d’attualità, dopo settimane in cui sembrava essersi allontanato dai radar: la Roma ha riacceso i riflettori su Mika Godts, esterno d’attacco belga dell’ Ajax, secondo quanto riferito da Flavio M. Tassotti. Gli osservatori di Trigoria avrebbero ripreso a monitorare con attenzione il classe 2005, in un mercato offensivo giallorosso che continua a muoversi su più tavoli contemporaneamente. Il miglior giovane dell’Ajax nel mirino di Trigoria. Non si tratta di un profilo qualunque. Godts è stato eletto lo scorso mese di maggio come miglior talento dell’anno del club di Amsterdam, un riconoscimento che certifica la crescita del belga agli occhi della stessa dirigenza dei Lancieri e che ne ha inevitabilmente alzato le quotazioni sul mercato internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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