Godts la Roma ci riprova | ma sull’esterno dell’Ajax si è scatenata un’asta internazionale

Notizia in breve

La Roma sta cercando nuovamente Mika Godts, esterno d’attacco belga dell’Ajax. Dopo settimane di silenzio, il club ha ripreso i contatti con il giocatore, mentre sul suo cartellino si è scatenata un’asta internazionale. Secondo fonti, diverse squadre europee sono interessate al giovane talento. La trattativa sembra aver ripreso quota, con offerte e contatti in corso tra le parti coinvolte. La decisione finale non è ancora stata comunicata.