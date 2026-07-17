A Vico Equense, i musei riaprono le porte anche di sera, offrendo visite durante il tramonto. Questa novità permette ai visitatori di apprezzare le opere d’arte con luci più calde e temperature più miti, creando un’atmosfera diversa rispetto agli orari tradizionali. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale, offrendo un’esperienza più rilassata e suggestiva. La riapertura serale dei musei sarà disponibile in alcune date specifiche, con orari prolungati fino a sera inoltrata.

Tempo di lettura: 2 minuti L’arte al tramonto ha un sapore diverso, e non solo per le temperature più gradevoli. A Vico Equense la cultura cambia orario e si fa serale. Da questo weekend, i musei cittadini riaprono le porte anche nelle ore in cui il sole cala sulla Penisola Sorrentina, trasformando la visita in un’esperienza diversa, più lenta, più intima, più catartica. È ripartito il programma di aperture serali promosso dal Comune. Ogni sabato e domenica i principali luoghi della cultura resteranno visitabili fino a tardi, con l’obiettivo di rendere il patrimonio cittadino fruibile anche a chi lavora in settimana e ai tanti turisti che scelgono Vico per il fine settimana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’arte al tramonto che sa di estate: Vico Equense riapre i musei di sera

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