Vico Equense per il Maggio della Cultura musei cittadini aperti ogni weekend
A Vico Equense il mese di maggio è dedicato alla cultura con l'apertura dei musei cittadini ogni fine settimana. L'iniziativa, chiamata “Maggio della Cultura”, comprende visite e percorsi nei principali luoghi culturali del territorio. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere e scoprire il patrimonio storico e artistico della città attraverso eventi e aperture speciali.
Un mese interamente dedicato alla promozione del sapere, della storia e della conoscenza. Con il “Maggio della Cultura”, cittadini e visitatori verranno accompagnati lungo un percorso diffuso tra i principali luoghi culturali della città. Per l’intero mese di maggio, infatti, oltre agli eventi in.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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