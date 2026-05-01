Vico Equense per il Maggio della Cultura musei cittadini aperti ogni weekend

A Vico Equense il mese di maggio è dedicato alla cultura con l'apertura dei musei cittadini ogni fine settimana. L'iniziativa, chiamata “Maggio della Cultura”, comprende visite e percorsi nei principali luoghi culturali del territorio. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere e scoprire il patrimonio storico e artistico della città attraverso eventi e aperture speciali.