Durante l’estate, Vico Equense ha ospitato un calendario di eventi culturali, iniziato con il “Maggio della Cultura” e proseguito con altre manifestazioni. La città ha mantenuto un programma di appuntamenti dedicati a musica, teatro e arte, con eventi programmati per tutta la stagione. La stagione estiva si è aperta con varie iniziative, coinvolgendo residenti e visitatori. La programmazione ha previsto spettacoli e manifestazioni distribuite in diversi luoghi della località.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal successo del “Maggio della Cultura” al lancio del calendario di eventi estivi. Vico Equense è già pronta per la stagione più bella da vivere in costiera sorrentina. Il mese che ha trasformato la città in un palcoscenico diffuso tra arte, tradizioni, musica, sport e identità locale si chiude con numeri straordinari. I musei cittadini, aperti ogni weekend, hanno accolto centinaia di visitatori arrivati da tutto il mondo, confermando il valore di un patrimonio vivo e riconosciuto. Tra i momenti più alti, la celebrazione del decennale del Museo Aperto Antonio Asturi, simbolo del legame tra memoria, arte e comunità. Il gran finale ha incantato tutti: il centro storico illuminato dalle luminarie artistiche ef il piazzale della Chiesa della SS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’estate a Vico Equense, cultura che resta, emozioni che accendono la costiera

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