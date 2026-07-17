L’Arsenal ha venduto questa settimana l’ala 24enne della nazionale, che si è trasferita al Besiktas per 15,3 milioni di sterline.

Breaking: L’Arsenal ha permesso a un servitore fidato di partire all’inizio di questa settimana, con Leandro Trossard che si è unito alla squadra turca del Besiktas per 15,3 milioni di sterline. Il 31enne si è rivelato un acquisto astuto per i Gunners e ha più che giocato la sua parte sia nel successo del titolo di Premier League del 202526 che nella corsa alla finale di Champions League. Ma L’Arsenal vuole chiaramente riciclare la propria squadra e aggiungere un po’ di vigore giovanile al proprio attacco mentre si prepara a difendere il proprio titolo. Gioca al nostro pronostico GRATUITO qui sotto e vinci £ 1.000. L’Arsenal vuole Tzolis. L’Arsenal raggiunge l’accordo con il Club Brugge per ingaggiare Christos Tzolis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal concorda il primo acquisto estivo con l’ala 24enne della nazionale pronta ad unirsi: rapporto

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