Napoli Gila il primo acquisto del mercato estivo? Valutazione da 35 milioni di euro

Il Napoli sta pianificando le operazioni di mercato per la prossima estate e ha messo nel mirino un difensore centrale. La trattativa si baserebbe su una valutazione di circa 35 milioni di euro. Se si concretizzasse, si tratterebbe del primo acquisto ufficiale per la prossima stagione. La società ha già avviato i contatti con il giocatore e il suo attuale club per definire i dettagli dell’affare.

Il Napoli guarda già al futuro e avrebbe individuato in Mario Gila uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo della Lazio, reduce da una crescita costante in Serie A, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza azzurra, pronta a muoversi con decisione per assicurarsi un innesto di qualità e prospettiva. Il nome di Gila piace per caratteristiche tecniche e margini di miglioramento. Difensore moderno, abile nell’impostazione e solido nell’uno contro uno, il classe 2000 ha convinto gli osservatori del Napoli grazie alle sue prestazioni in biancoceleste. La sua capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi lo renderebbe un profilo ideale per il progetto tecnico del club partenopeo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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