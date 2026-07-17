Nel weekend, diversi concerti si svolgono nell’Appennino, con esibizioni di chitarra, flauto e organi. Domani alle 17, si terrà un evento musicale in una località della zona. Altre date prevedono performance di strumenti vari, con artisti che si esibiscono in spazi all’aperto e chiusi. La programmazione include anche concerti serali e pomeridiani, raggiungendo diversi paesi lungo la catena montuosa. La maggior parte degli appuntamenti è gratuita e aperta al pubblico.

Stiamo entrando nel weekend, ed è tempo dunque di. andar per concerti. Ecco alcune proposte che ci portano verso l’ Appennino. Domani pomeriggio alle 17.30 il cartellone estivo della Gioventù Musicale di Modena tornerà a far tappa al Giardino Esperia di Sestola (Passo del Lupo) con un programma per flauto e chitarra di ispirazione novecentesca: ’Melos e Logos’, come i due poli dell’espressione musicale, il canto e la forma logica, il pensiero, è il titolo del recital di Erika Fumarola e Niccolò Coverini, un duo che si è formato al Conservatorio Pavarotti di Modena e ha già avviato un bella carriera. Il programma si muoverà dalla ’Sonatina’... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Appennino si veste di musica. I concerti: chitarra, flauto e organi

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