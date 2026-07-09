Ponza sulla spiaggia di Santa Maria torna La chitarra suona l’isola sogna! | i concerti gratuiti

Sabato 25 e domenica 26 luglio, alle 21, sulla spiaggia di Santa Maria a Ponza si terranno due concerti gratuiti di musica dal vivo dedicati alla chitarra. L’evento intitolato “La chitarra suona, l’isola sogna!” prevede esibizioni di musicisti che suoneranno sulla sabbia, offrendo spettacoli senza costi di ingresso. La manifestazione si svolge sulla spiaggia, con pubblico seduto sulla battigia.

Ponza, 9 luglio 2026 – La spiaggia di Santa Maria a Ponza si prepara a ospitare due serate di musica dal vivo dedicate alla chitarra. Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, dalle 21.30, torna la terza edizione di “La chitarra suona, l’isola sogna!”, mini rassegna a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’evento anticipa il Caroso Festival, che quest’anno celebra la 31esima edizione con tre appuntamenti speciali in programma a metà agosto. Prima della rassegna principale, la musica arriverà lungo una delle spiagge più suggestive dell’isola, trasformando Santa Maria in un palcoscenico naturale affacciato sul mare. Concerti gratis a Ponza il 25 e 26 luglio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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