Padova Urbs Organi con i Concerti di Primavera musica in Basilica di Santa Giustina

Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 20.45, la Basilica di Santa Giustina farà da cornice a un concerto che unisce formazione e grande repertorio. Protagonisti della serata saranno il coro degli allievi e l’ensemble strumentale “La Castanière”, formato dai docenti del Liceo Musicale “C. Marchesi” di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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