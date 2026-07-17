L' antimelonismo è ciò che tiene insieme l' opposizione

I deputati hanno approvato la nuova legge elettorale con 250 voti favorevoli e 180 contrari. La discussione si è concentrata sulla riforma delle regole per la ripartizione dei seggi e l’assegnazione dei premi di maggioranza. La seduta si è svolta senza incidenti, con i parlamentari che hanno espresso le proprie posizioni attraverso interventi e dichiarazioni. La legge ora passa al Senato per l’approvazione definitiva.

Firenze, 17 luglio 2026 – Dopo molti patimenti ieri è arrivato il primo via libera alla nuova legge elettorale. L’aula della Camera, presieduta da Lorenzo Fontana, ha approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti la proposta di legge recante "disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica", presentata unitariamente dai gruppi di maggioranza a prima firma del capogruppo di FdI Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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