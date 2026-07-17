Landscape Festival piazza Vecchia cambia volto | il Nuovo Rinascimento parte dal paesaggio

Notizia in breve

In piazza Vecchia a Bergamo, la Green Square si trasforma con il Landscape Festival. La piazza diventa il centro di un progetto dedicato al paesaggio come elemento culturale, presentando un “Nuovo Rinascimento” verde. Il festival coinvolge artisti e professionisti provenienti da Europa, America, Oceania e Africa. La rassegna si concentra su installazioni e interventi che rinnovano l’uso e l’aspetto dello spazio pubblico. La trasformazione si concentra sulla valorizzazione del paesaggio come patrimonio culturale globale.