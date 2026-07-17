Landscape Festival piazza Vecchia cambia volto | il Nuovo Rinascimento parte dal paesaggio
In piazza Vecchia a Bergamo, la Green Square si trasforma con il Landscape Festival. La piazza diventa il centro di un progetto dedicato al paesaggio come elemento culturale, presentando un “Nuovo Rinascimento” verde. Il festival coinvolge artisti e professionisti provenienti da Europa, America, Oceania e Africa. La rassegna si concentra su installazioni e interventi che rinnovano l’uso e l’aspetto dello spazio pubblico. La trasformazione si concentra sulla valorizzazione del paesaggio come patrimonio culturale globale.
Bergamo. Nuovo concept per la Green Square di piazza Vecchia in Città Alta, il salotto più bello d’Europa. Un programma che mette al centro il paesaggio come progetto culturale, all’insegna di un Nuovo Rinascimento green con protagonisti internazionali invitati da Europa, America, Oceania e Africa. Bergamo si prepara così per accogliere la XVI edizione di Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio. Dal 4 al 20 settembre 2026, la città dei Colli ospiterà la manifestazione promossa dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo. Un progetto che, nel corso degli anni, è diventato il risultato di una crescente capacità della città di fare sistema, mettendo in relazione istituzioni, Università, professionisti, imprese e realtà culturali attorno a una visione condivisa del paesaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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