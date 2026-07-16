Landscape Festival a Bergamo un nuovo Rinascimento del verde Ecco come apparirà Piazza Vecchia -Foto

Dal 4 al 20 settembre, Piazza Vecchia a Bergamo ospiterà una nuova installazione in occasione del Landscape Festival. Le immagini mostrano come sarà il progetto, che trasformerà l’area con elementi di verde e design. La manifestazione prevede anche una collaborazione con l’Università di Bergamo, coinvolgendo studenti e ricercatori nel processo di creazione. La piazza si prepara a un cambiamento visivo che durerà due settimane.

ANTICIPAZIONI. Dal 4 al 20 settembre torna il Landscape Festival: ecco le immagini di come sarà la nuova installazione in Piazza Vecchia e una partnership con l’Università di Bergamo. Un nuovo Rinascimento del verde. Dal 4 al 20 settembre Bergamo ospiterà la sedicesima edizione di Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio, manifestazione diventata un punto di riferimento per la cultura del paesaggio inteso come progetto culturale. Il focus scelto per il 2026 dalla manifestazione, promossa dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, è quello di un nuovo Rinascimento, nel quale cultura e scienza dialogano in modo compiuto e integrato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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