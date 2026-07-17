Le notizie di oggi riferiscono che il Coventry sta cercando di acquistare Fikayo Tomori, attualmente in forza al Milan. Il club inglese ha aperto le trattative per il difensore, mentre il Milan sembra disposto a lasciarlo partire. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale trasferimento o sulla durata del contratto. Le fonti indicano che le discussioni sono in corso tra le parti coinvolte.

2026-07-17 10:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da varie testate giornalistiche online: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Città di Coventry stanno prendendo di mira Fikayo Tomori. IL Difensore del Milan in rossonero da gennaio 2021, è sotto contratto fino al 2027 ma è tra i giocatori che potrebbero lasciare il club in questa finestra di mercato. Secondo le ultime notizie dall’Inghilterra, Frank Lampard vorrebbe lavorare di nuovo con Tomori e sta cercando di convincerlo a trasferirsi a Coventry. La coppia aveva già lavorato insieme al Derby County e al Chelsea. Tomori e Lampard nuovamente insieme? L’ex dirigente della Premier League afferma che l’allenatore sta spingendo L’ex amministratore delegato dell’Aston Villa Keith Wyness ha ora affrontato le voci. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Lampard vuole Tomori al Coventry mentre il Milan apre le porte all’uscita del difensore

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