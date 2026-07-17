L’amor fuggente di Davide Lomma disponibile on demand su Prime Video Apple Tv Google Play e Youtube

“L’AMOR FUGGENTE” Commedia romantica corale diretta da Davide Lomma con Caterina Shulha, Lorenzo Adorni, Paola Sotgiu, Diane Fleri, Eva Cela, Luca Grispini, Emanuele Vezzoli e Andrea Pennacchi Disponibile on demand su Prime Video, Apple Tv, Google Play e Youtube Coproduzione ItaliaAlbania prodotto da Play Entertainment (Italia), A.B. FILM (Albania) e CAMALEO (Italia) E’ disponibile on demand su Prime Video, Apple tv, Google Play e YouTube L’amor fuggente, commedia romantica corale diretta da Davide Lomma (già regista di L’ultima isola – secondo documentario autodistribuito con il maggior incasso in Italia) con Caterina Shulha (... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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