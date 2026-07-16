È disponibile in streaming il film “L’amor fuggente”, commedia corale diretta da Davide Lomma. Il film italiano offre un’istantanea delle relazioni moderne, presentando un ritratto realistico e collettivo delle dinamiche sentimentali. La pellicola, realizzata dal regista marchigiano, si inserisce nel panorama della commedia romantica italiana e si distingue per l’approccio diretto e sincero alle storie di coppia.

Il panorama della commedia romantica italiana si arricchisce di un nuovo tassello con l’uscita on demand di L’amor fuggente. Il film, diretto dal regista e autore marchigiano Davide Lomma, si propone come una fotografia onesta e corale delle relazioni contemporanee. Lungi dall’essere un ritratto idealizzato, l’opera esplora le dinamiche di fuga e di ritorno sentimentale che caratterizzano le diverse stagioni della vita, dimostrando come le fragilità umane non conoscano limiti anagrafici. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Lomma insieme ad Antonio Cardia e Simona Ferri, intreccia destini e percorsi differenti partendo da un evento scatenante unico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Amor Fuggente: la commedia corale di Davide Lomma arriva in streaming

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L'AMOR FUGGENTE - LA VOCE DELLO SPETTACOLO

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