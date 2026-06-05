Su Prime Video Apple tv Google Play e YouTube L’amor fuggente di Davide Lomma

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “L’amor fuggente”, commedia romantica corale, è disponibile on demand su Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube. La pellicola è diretta da Davide Lomma e vede nel cast Paola Sotgiu, Diane Fleri, Eva Cela, Luca Grispini, Emanuele Vezzoli e Andrea Pennacchi. È una coproduzione tra Italia e Albania, prodotta da Play Entertainment.

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“L’AMOR FUGGENTE” Commedia romantica corale diretta da Davide Lomma  Paola Sotgiu, Diane Fleri, Eva Cela, Luca Grispini, Emanuele Vezzoli e Andrea Pennacchi Disponibile on demand su Prime Video, Apple Tv, Google Play e Youtube Coproduzione ItaliaAlbania prodotto da Play Entertainment (Italia), A.B. FILM (Albania) e CAMALEO (Italia)   E’ disponibile  on demand  su Prime Video, Apple tv, Google Play e YouTube  L’amor fuggente, commedia romantica corale diretta da  Davide Lomma  (già regista di  L’ultima isola  – secondo documentario autodistribuito con il maggior incasso in Italia) con  Caterina Shulha  ( Ipersonnia,  Il Re 2,  La Ballata dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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