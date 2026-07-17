L’amministrazione insiste sulla validità delle proprie scelte, definendo le critiche come un attacco politico. Il sindaco afferma che il lavoro svolto è solido e sottolinea come, in due anni, il tasso di incidenti stradali si sia ridotto. Da quando sono stati adottati i provvedimenti, 17 persone sono state salvate. Il primo cittadino difende le politiche di sicurezza, evidenziando l’obiettivo di ridurre le morti sulle strade e la tutela dell’incolumità pubblica.

"Il centrodestra fa una guerra a un Comune che sta cercando di azzerare le morti su strada. In due anni il tasso di incidentalità si è ridotto. Io do un valore all’incolumità fisica, alla vita e alle 17 persone salvate dall’inizio del provvedimento. Chi si accanisce, invece, no". Michele Campaniello, assessore alla Città 30 e sicurezza stradale, non si dice preoccupato per il nuovo ricorso presentato da Fratelli d’Italia. Anzi, va avanti convinto sull’importanza e sul valore di Città 30. "Abbiamo sposato un’idea di città dove chi cammina, va in bici o accompagna un bambino a scuola può sentirsi più sicuro". Assessore Campaniello, se l’aspettava questo ricorso di Fratelli d’Italia? "Qui il centrodestra si continua ad appellare alla magistratura e a guardare i segni di punteggiatura degli atti dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’amministrazione tira dritto . Campaniello: "È un attacco politico. Siamo tranquilli, il lavoro è solido"

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