Una ragazzina è svenuta durante una gita scolastica a Ostuni, con i referti che indicano l’assunzione di vodka. La preside ha dichiarato di non aver ritenuto di intervenire, affermando che non sono agenti di polizia. Non si conoscono ancora i dettagli su come le studentesse siano riuscite a sfuggire ai controlli dei docenti prima dell’accaduto.

Ancona, 2 maggio 2026 – Non è chiaro come possano aver eluso il controllo dei professori quelle giovanissime coinvolte nel grave fatto accaduto a Ostuni in gita scolastica. La dirigente Milena Brandoni è intervenuta subito, da decine di chilometri di distanza. Preside, cos’è successo alla ragazza? "Si trovava in viaggio di istruzione, ci tengo a chiamarlo così, non è una gita. Sono stata contattata alle 4 di notte dagli insegnanti accompagnatori che mi hanno informato di quello che era successo. Ci siamo messi in moto subito, siamo stati in apprensione e agito come si doveva". Come sta la ragazza? "Fortunatamente bene. Ho parlato con il padre più volte, anche ieri mattina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina svenuta in gita per la vodka, la preside tira dritto: "Non siamo poliziotti"

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