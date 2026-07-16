Il documento dell’Icomos riconosce gli sforzi compiuti e approva le modifiche minori ai confini. La Giunta ha dichiarato che non si tratta di una bocciatura, ma di una conferma del percorso intrapreso. Ha anche precisato di essere disponibile a fornire chiarimenti richiesti. La posizione comunale si basa sulla valutazione che il riconoscimento dell’ente internazionale sia positivo e che i cambiamenti proposti siano stati accettati.

Per il Comune non si tratta di una bocciatura, ma di una conferma della "bontà del percorso intrapreso". Questo perché il documento dell’Icomos "riconosce gli sforzi compiuti" e "accoglie in linea di principio le modifiche minori proposte ai confini". "La formula del ‘rinvio’ allo Stato Parte è una procedura standard nei percorsi Unesco – dicono dal Comune –: serve a richiedere ulteriori chiarimenti metodologici e approfondimenti. Nel documento viene richiesto di spiegare meglio come sono stati applicati i parametri e come operano gli strumenti di tutela". "Questa proposta di ridefinizione dei confini non è frutto di improvvisazione o di decisioni affrettate, ma l’esito di cinque anni di lavoro rigoroso – proseguono dalla Giunta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Giunta tira dritto: "Non è una bocciatura. Hanno chiesto chiarimenti e siamo pronti a fornirli"

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