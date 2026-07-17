L’ambasciatore americano | Il presidente è arrabbiato Ma non lasciamo la Nato

L’ambasciatore americano ha dichiarato che il presidente è arrabbiato, ma ha rassicurato sulla volontà di mantenere la partecipazione alla NATO. Nel frattempo, il suo grande yacht privato è stato avvistato al terminal crociere di Ravenna, dove attraccano navi di dimensioni molto più grandi.

Ravenna, 17 luglio 2026 – L ’ enorme yacht privato dell’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta non sfigura al terminal crociere di Ravenna, dove attraccano navi davvero gigantesche. Addobbato con festoni e bandiere americane il Boardwalk, 117 metri, due eliporti (con elicottero) ha un valore di 450 milioni di euro. Ed è l’inusuale mezzo con il quale l’imprenditore con avi siciliani divenuto ambasciatore Usa in Italia e San Marino da maggio 2025 sta conducendo un tour di ’Coastal Diplomacy’ lungo le rive del nostro Paese. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-10-miliardi-di-dollari-di-nuovi-investimenti-in-difesa-k5xjc8d7 Ambasciatore Fertitta, cosa ha imparato in questo viaggio? “Questa di Ravenna, una bellissima città, è l’ottava tappa ufficiale, ma ne ho fatte molte di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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