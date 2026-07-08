Durante il vertice Nato, l'ex presidente ha dichiarato di essere “molto arrabbiato” con gli alleati, minacciando di ritirare tutte le truppe dall’Europa. La sua critica si è concentrata sulla mancanza di contributi finanziari da parte degli alleati e sulla percepita insufficienza della spesa militare. Nessuna conferma ufficiale di decisioni immediate, ma il tono aggressivo ha alimentato tensioni all’interno dell’organizzazione.

Al vertice Nato, Donald Trump si scaglia contro gli alleati dichiarandosi “molto arrabbiato” e minacciando il ritiro di tutte le truppe dall’Europa. Un segnale che lascia il continente più solo. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump contro gli alleati: Sono molto arrabbiato con la Nato

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