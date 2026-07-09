Durante il vertice di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente gli alleati europei, concentrandosi su questioni che vanno dall’Iran alla Groenlandia. Il discorso ha evidenziato tensioni tra Washington e gli altri membri della NATO, con commenti che hanno suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori. Nessun dettaglio sulle dichiarazioni specifiche o sui partecipanti è stato fornito. La riunione si è conclusa con un tono acceso e polemiche aperte.

Sturm und Trump Dall’Iran alla Groenlandia, il vertice di Ankara si chiude con un Trump all’attacco. Degli alleati europei, soprattutto Sturm und Trump Dall’Iran alla Groenlandia, il vertice di Ankara si chiude con un Trump all’attacco. Degli alleati europei, soprattutto Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il summit Nato di Ankara è durato due giorni, ma per capire come è andata basta una frase pronunciata da Donald Trump mercoledì, seduto accanto al segretario generale Mark Rutte davanti alle telecamere: «Sono molto arrabbiato con la Nato. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Trump: molto arrabbiato con la Nato, spendiamo davvero troppo

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