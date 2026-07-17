L’allenatore nel pallone, Mezzo destro mezzo sinistro e. 3 giorni di maratone su Cine 34 imperdibili con la rassegna 'Buon Compleanno Sergio Martino' - Ecco la programmazione Domenica 19 luglio il regista Sergio Martino spegne 88 candeline e Cine34 (canale 34) festeggia con lui, dedicandogli tre giorni di programmazione speciale (dal 17 al 19 luglio) con maratone serali dei suoi film di successo e uno speciale in prima visione. Il momento clou dei festeggiamenti è previsto per la seconda serata di sabato 18 luglio, quando andrà in onda in prima visione assoluta il documentario Ricchi ricchissimi. di Sergio Martino, in cui si ripercorre la sua carriera attraverso le testimonianze di Enrico Vanzina, Lino Banfi, Andrea Roncato, Rocco Moccagatta e dello stesso Sergio Martino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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