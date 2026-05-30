Buon compleanno Sergio Vento Giuseppe di Bella Luca Frigo…

Notizia in breve

Oggi diversi personaggi pubblici festeggiano il loro compleanno. Tra loro ci sono un conduttore televisivo, un giornalista, una cestista e un’attrice. Sono stati condivisi messaggi di auguri sui social network, con foto e commenti dedicati. Non sono state annunciate celebrazioni ufficiali o eventi pubblici. I festeggiati hanno ringraziato per gli auguri ricevuti.