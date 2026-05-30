Buon compleanno Sergio Vento Giuseppe di Bella Luca Frigo…
Oggi diversi personaggi pubblici festeggiano il loro compleanno. Tra loro ci sono un conduttore televisivo, un giornalista, una cestista e un’attrice. Sono stati condivisi messaggi di auguri sui social network, con foto e commenti dedicati. Non sono state annunciate celebrazioni ufficiali o eventi pubblici. I festeggiati hanno ringraziato per gli auguri ricevuti.
Buon compleanno Piero Chiambretti, Giuseppe di Bella, Valentina Vignali, Maresa Gallo, Sergio Vento, Aldo Brancher, Erick Thohir, Claudio Pasqualin, Patrizia Maestri, Carlo Turati, Gianrico Carofiglio, Alberto Pagani, Marco Reguzzoni, Enrico Silvestrin, Marco da Villa, Giulia Grillo, Christian Bucchi, Pasquale Schiattarella, Libor Kozak, Michele Santucci, Alessandro Giannessi, Luca Frigo, Maria Messner. Oggi 30 maggio compiono gli anni: Giuseppe di Bella, oncologo; Maresa Gallo, attrice, doppiatrice; Valentino Gasparella, ex ciclista; Edoardo Torricella, attore, regista; Giovanni Lunardi, fotografo; Pieraldo Ferrante, attore, doppiatore; Sergio Vento, diplomatico; Graziano Girardi, politico; Angelo Romero, baritono; Gian Carlo di Vizia, politico; Gianluigi Rossi, storico; Aldo Brancher, politico, dirigente d’azienda. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
GIORGIA METTE IL BRILLANTINO AL DENTE DI NASCOSTO DA PAPÀ SALVO E MAMMA CINZIA MA LA SCOPRONO!
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