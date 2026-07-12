Lino Banfi compie 90 anni e festeggia con gli affetti più cari, fra cui diversi familiari e amici stretti. Tra questi compaiono anche i comici Pio e Amedeo, nel cui ultimo film "il nonno d'Italia" è tra i protagonisti. La figlia Rosanna Banfi ha condiviso diverse immagini sui social. Lino Banfi compie 90 anni, la festa L’attore ha compiuto 90 anni il 9 luglio 2026, anche se la sua nascita risulta registrata all’anagrafe l’11 luglio. Proprio per questo, come accade ogni anno, Banfi si trova a festeggiare la ricorrenza due volte nello stesso mese. Nelle immagini delle celebrazioni lo si vede davanti a una torta ispirata a L’allenatore nel pallone, uno dei titoli più celebri della sua carriera, diventato nel tempo un vero cult per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lino Banfi compie 90 anni e festeggia con la famiglia e Pio e Amedeo: la torta omaggia "L’allenatore nel pallone"

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Lino Banfi compie 90 anni un viaggio nella sua vita e carriera

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Lino Banfi festeggia 90 anni: la torta nasconde un dettaglio che farà sorridere tutti i fanLino Banfi ha compiuto 90 anni il 9 luglio 2026, celebrando il traguardo con amici e familiari.

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