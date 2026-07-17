Laghi umbri esame superato Ma la sopravvivenza dei bacini resta a rischio

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le acque dei laghi Trasimeno e Piediluco hanno superato i controlli microbiologici, ma la loro condizione rimane fragile. La crisi climatica e le attività umane continuano a mettere sotto pressione i bacini, rendendo incerto il loro futuro. Nonostante i risultati positivi nelle analisi, le minacce ambientali persistono e richiedono monitoraggi costanti. La qualità dell’acqua è migliorata rispetto ai controlli precedenti, ma la tutela dei laghi resta una priorità per evitare ulteriori deterioramenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le acque dei laghi Trasimeno e Piediluco superano l’esame microbiologico, ma la crisi climatica e la pressione antropica continuano a minacciare la sopravvivenza dei bacini. È questa la duplice fotografia scattata dalla sesta tappa umbra di Goletta dei Laghi 2026, i cui risultati sono stati illustrati in conferenza stampa all’ Università per Stranieri di Perugia. Su otto punti campionati dai tecnici di Legambiente tra il 6 e l’8 luglio, ben sette sono risultati entro i limiti di legge. L’unica nota dolente riguarda il Trasimeno, con la foce del torrente Paganico a Castiglione del Lago classificata come “inquinata“, in peggioramento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

laghi umbri esame superato ma la sopravvivenza dei bacini resta a rischio
© Lanazione.it - Laghi umbri, esame superato. Ma la sopravvivenza dei bacini resta a rischio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Marquez, è un ritorno tra luci e ombre: "Esame superato. Ma non so quando sarò al 100%"Dopo due interventi chirurgici, il pilota spagnolo è tornato a gareggiare al Mugello.

Esame superato! Flavio Cobolli rischia grosso, ma abbatte Svajda e approda ai quarti del Roland Garros!Flavio Cobolli ha superato il turno agli ottavi di finale del Roland Garros, battendo Svajda e qualificandosi per i quarti di finale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web