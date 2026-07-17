Le acque dei laghi Trasimeno e Piediluco hanno superato i controlli microbiologici, ma la loro condizione rimane fragile. La crisi climatica e le attività umane continuano a mettere sotto pressione i bacini, rendendo incerto il loro futuro. Nonostante i risultati positivi nelle analisi, le minacce ambientali persistono e richiedono monitoraggi costanti. La qualità dell’acqua è migliorata rispetto ai controlli precedenti, ma la tutela dei laghi resta una priorità per evitare ulteriori deterioramenti.

Le acque dei laghi Trasimeno e Piediluco superano l’esame microbiologico, ma la crisi climatica e la pressione antropica continuano a minacciare la sopravvivenza dei bacini. È questa la duplice fotografia scattata dalla sesta tappa umbra di Goletta dei Laghi 2026, i cui risultati sono stati illustrati in conferenza stampa all’ Università per Stranieri di Perugia. Su otto punti campionati dai tecnici di Legambiente tra il 6 e l’8 luglio, ben sette sono risultati entro i limiti di legge. L’unica nota dolente riguarda il Trasimeno, con la foce del torrente Paganico a Castiglione del Lago classificata come “inquinata“, in peggioramento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laghi umbri, esame superato. Ma la sopravvivenza dei bacini resta a rischio

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