Dopo due interventi chirurgici, il pilota spagnolo è tornato a gareggiare al Mugello. Ha dichiarato di aver dato il massimo fino a quando ha potuto e di aver lottato con determinazione. Tuttavia, ha aggiunto di non sapere ancora quando potrà tornare a pieno regime e ha commentato di aver superato l’esame, ma senza specificare quando si sentirà al 100%.

Un altro tassello di storia è quello scritto dalla MotoGP nel GP d’Italia del Mugello: un Marco Bezzecchi da incorniciare, un’Aprilia dominante, un Pecco Bagnaia ritrovato e convincente e altri protagonisti italiani di alto livello, a cominciare da Fabio Di Giannantonio. Poi c’è stato il ritorno alle corse di Marc Marquez, appena 19 giorni dopo la doppia operazione alla spalla destra e al quinto metatarso. Lo spagnolo ha chiuso al settimo posto, dopo il quinto nella Sprint del sabato, ma il risultato racconta solo una parte della sua domenica. Ciò che conta davvero, per il fuoriclasse di Cervera, è aver dimostrato ancora una volta la sua straordinaria forza mentale, la capacità di rialzarsi e ripartire, rimettendosi in gioco da protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez, è un ritorno tra luci e ombre: "Esame superato. Ma non so quando sarò al 100%"

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