Flavio Cobolli ha superato il turno agli ottavi di finale del Roland Garros, battendo Svajda e qualificandosi per i quarti di finale. Ora il tennista italiano aspetta di giocare contro i due connazionali, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che scenderanno in campo più tardi. Cobolli ha rischiato molto nel match, ma è riuscito a passare il turno.

Il primo c’è! Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2026 ed ora attende con speranza i suoi due connazionali Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che scenderanno in campo più tardi. Il romano si regala i primi quarti della carriera a Parigi, i secondi a livello Slam dopo quelli dello scorso Wimbledon, vincendo contro l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 7-6 dopo 3 ore e diciannove minuti di gioco. Un match sulle montagne russe e che nel quarto set si è complicato improvvisamente per Cobolli, che non è riuscito a chiudere da 5-2, subendo la rimonta dello statunitense. Per fortuna Flavio ha poi vinto il tie-break ed ora aspetta il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Esame superato! Flavio Cobolli rischia grosso, ma abbatte Svajda e approda ai quarti del Roland Garros!

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