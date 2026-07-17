L’agente di Mohamed Salah anticipa la piena conferma del prossimo club dell’icona del Liverpool | Molto presto

L’agente di Mohamed Salah ha annunciato che il 34enne attaccante annuncerà il suo nuovo club “molto presto”. In un aggiornamento, l’avvocato ha spiegato che Salah ha evitato incontri solo per creare clamore, concentrandosi invece sulla scelta del trasferimento. La comunicazione si riferisce alla prossima stagione e non sono stati forniti dettagli sul nome della squadra. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve.

2026-07-17 16:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Mohamed Salah annuncerà il suo prossimo club “molto presto”, ha detto l’avvocato e consigliere dell’attaccante in un aggiornamento, spiegando come il 34enne ha evitato di tenere colloqui “solo per il gusto di fare rumore”. Il capitano dell’Egitto Salah ha lasciato il Liverpool dopo nove anni alla fine della scorsa stagione e ha aiutato il suo paese a fare la storia con la prima vittoria in assoluto in una Coppa del Mondo prima di essere drammaticamente estromesso dai detentori dell’Argentina in una classica degli ottavi di finale nell’edizione del 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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