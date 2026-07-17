L'agente di Salah ha dichiarato che si potrebbe scoprire molto presto il futuro dell'attaccante. Dopo aver lasciato il Liverpool, Salah è stato accostato a diverse squadre, ma le possibilità più concrete sono in Arabia Saudita e negli Stati Uniti. La Juventus non sembra più tra le opzioni principali. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali.

L’attaccante egiziano Salah è stato accostato anche alla Juventus, ma la destinazione più probabile sembra essere tra Arabia Saudita e MLS. Il futuro di Mohamed Salah continua ad alimentare indiscrezioni e speculazioni dopo la conclusione della sua esperienza con il Liverpool. L’attaccante egiziano, oggi svincolato, non ha ancora sciolto le riserve sulla prossima squadra, ma nuovi segnali arrivano direttamente dal suo entourage. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’agente del classe 1992, Ramy Abbas Issa, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo X che lascia intendere come una decisione possa essere ormai vicina: « Non sappiamo ancora dove giocherà Mohamed la prossima stagione, ma potremmo scoprirlo molto presto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Futuro Salah, l’agente: «Potremmo scoprirlo molto presto». L’Europa si allontana

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